Грозный, , 15:57 — REGNUM Число туристов, посещающих Чечню, увеличивается из года в год. Посмотреть на успехи республики, насладиться видами природы, вкусом минеральных целебных источников приезжают гости не только из регионов России, но и из-за рубежа. Так, только в первом полугодии 2019 года Чечню посетили более 100 тыс. туристов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Только за первое полугодие текущего года Чечню посетило свыше 100 тысяч человек из более 70 стран. Согласно статистике количество иностранных туристов, посетивших республику, выросло на 60%. Их число продолжает расти», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечая успехи туристической отрасли, чеченский лидер высказал слова поздравления министру Чечни по туризму Муслиму Байтазиеву и всем работникам туриндустрии с Всемирным днем туризма. По словам Кадырова, этот праздник для республики, обладающей богатым туристическим потенциалом, является особым.