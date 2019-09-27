Бишкек, , 15:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость углубления интеграции и устранения имеющихся барьеров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 27 сентября в пресс-службе главы государства.

27 сентября в Бишкеке президент встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках членства Киргизии в ЕАЭС.

Саркисян отметил, что за пять лет удалось полностью отладить систему взаимоотношений стран — членов ЕАЭС. Собеседники также обсудили предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Бишкеке открылся международный выставочный форум «Евразийская неделя — 2019», в котором принимают участие более 2 тыс. человек. Участники форума обсуждают вопросы экономической интеграции и бизнес-сотрудничества.

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