Белград, , 15:54 — REGNUM Сербия полностью готова к возможному прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил директор по коммерческим делам государственной компании «Сербиягаз» Драган Вучур в ходе круглого стола, посвящённого предстоящему отопительному сезону.

По его словам, в ближайшие дни в подземное газохранилище «Банатский двор» будет закачано 450 миллионов кубометров газа, то есть его полный объём. Кроме этого, в октябре в Сербию поступит ещё 100 миллионов кубометров газа.

Как отметил представитель «Сербиягаза», этих объёмов топлива будет достаточно для покрытия всех потребностей страны в зимний период.

Напомним, из-за спора между участниками тендера на строительство болгарского участка газопровода «Турецкий поток» оказались сорваны планы по его частичному запуску до Сербии с начала 2020 года, в связи с чем российская сторона столкнулась с необходимостью продления контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце текущего года.

Саудовско-итальянский консорциум Arkad, с которым Болгария заключила контракт, ранее выразил готовность построить 308 километров линейной структуры для начала поставок газа в Сербию в течение 250 дней, то есть к концу весны — началу лета 2020 года. В то же время премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил в возможности проложить данный маршрут уже к концу января.

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