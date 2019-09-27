Москва, , 15:54 — REGNUM Почти половина российских туристов (46%) выбирают турагентства для организации своего отдыха за границей. Об этом заявил гендиректор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Чаще всего туристы бронируют отдых в турагентства на массовых зарубежных направлениях, например, в Турции это порядка 80% всех прибытий российских туристов в эту страну.

Ещё 50% граждан пользуются услугами онлайн-платформ бронирования и агрегаторами билетов. 4% опрошенных заявили, что точно не знают, кто именно организовывал им зарубежные туры.

Кобищанов отметил, что у российских турагенств есть достойный инструментарий для борьбы с конкурентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в летнем сезоне 2019 года по всем выездным направлениям выездной спрос увеличился на 12−15% по сравнению с 2018 годом.

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