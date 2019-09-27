Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM Краснодарский край по-прежнему является излюбленным местом отдыха среди жителей Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные, полученные по итогам 2018 года, сообщает Ростовстат.

«Из направлений внутреннего туризма лидирующие позиции по-прежнему остаются за курортами Краснодарского края, которые разместили свыше 60% организованных туристов Донского региона, обратившихся в турфирмы», — уточняют специалисты.

При этом высоким спросом в 2018 году пользовались Крым, Адыгея, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Москва.

ИА REGNUM напоминает, что среди зарубежных курортов жители Донского региона предпочитают Турцию и Грецию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане предпочитают отдыхать в Турции и Греции