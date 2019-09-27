Дзержинск, Нижегородская область, , 15:50 — REGNUM На одном из крупнейших полигонов ТБО (твердых бытовых отходов) «Игумново» в Дзержинске, который проходит процесс рекультивации в рамках программы «Чистая страна» национального проекта «Экология», начался финальный этап работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Вице-губернатор Андрей Харин в очередной раз убедился, что работы будут завершены раньше намеченного срока. Он уточнил, что рекультивация должна полностью завершиться в апреле 2020 года.

Сейчас более 14% территории свалки покрыли биоматами, где через две недели взойдет зеленая трава. Укладка геотекстиля завершена на 79%, на 88% завершено устройство геомембраны, на 73% — газодренажного слоя. На 60% создана газосборная система. По словам президента компании «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина, работы будут завершены до конца ноября.

Фильтрат с полигоны будет поступать на очистные сооружения по специальной напорной канализации. После четырех стадий очистки на выходе получится чистая вода.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в регионе идут работы по рекультивации сразу трех объектов накопленного экологического вреда — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Срок завершения работ на трех объектах установлен в апреле 2020 года. Средства на ликвидацию всех трех объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. На ликвидацию «Черной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей.