Эр-Рияд, , 15:48 — REGNUM Руководство Uber, одного из крупнейших стартапов в мире, распространило пресс-релиз, в котором объявило, что запускает свой сервис такси в Саудовской Аравии. Об этом сообщает саудовское новостное издание Mubasher.

Согласно пресс-релизу, Саудовская Аравия станет первой из стран ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), в которой запустится компания, что подтверждает ее желание способствовать улучшению эффективности системы транспортной мобильности в королевстве.

Директор Uber в Саудовской Аравии Мохаммед Газзаз заявил: «Наш новый сервис соответствует Национальной программе преобразований в королевстве, в частности, по улучшению качества транспортных сетей по всей стране».