Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Свердловскому министерству АПК нужно держать ситуацию с уборкой урожая на особом контроле из-за сложных погодных условий. Об этом заявил первый вице-губернатор (в данный момент — и.о. губернатора) региона Алексей Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Орлов подчеркнул, что из-за непростых погодных условий ситуация с уборкой урожая и заготовкой кормов усложнилась. Поэтому министерству следует отслеживать положение в каждом муниципалитете в ежедневном режиме — важно, чтобы везде удалось осуществить заготовку кормов и уборку культур без срывов.

Чиновник призвал отдельно обратить внимания на те хозяйства, где сейчас отстают от графиков.

Напомним, ранее Минсельхоз России высоко оценил политику Свердловской области по развитию аграрного потенциала. В министерстве отметили, что в регионе имеется большой задел по АПК.

Читайте ранее в этом сюжете: Аграрную политику свердловского губернатора высоко оценили в Минсельхозе РФ