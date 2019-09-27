Уфа, , 15:43 — REGNUM В Башкирии планируют объединить несколько медицинских учреждений. Проект соответствующего распоряжения опубликован на сайте республиканского министерства здравоохранения, 27 сентября передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что реорганизация лечебных учреждений проводится в целях повышения эффективности использования бюджетных средств республики. Согласно данному документу, реорганизации подлежат 18 больниц и поликлиник Башкирии.

Объединение учреждений здравоохранения чиновники планируют завершить до 01 апреля 2020 года.