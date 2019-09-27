Киев, , 15:31 — REGNUM На Украине целый ряд населённых пунктов, включая Киев и такие крупные города как Одесса, Харьков, Кривой Рог, предстоящей зимой могут остаться без тепла. Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины.

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Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний. При этом всего на Украине 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.

«Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — подчеркнули в компании.

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Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась Особенно в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подтвердил, что зимой 2019 года целые регионы Украины могут остаться без отопления, если не будет подписан контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», а Россия прекратит транзит природного газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины. Было завершено восемь из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

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