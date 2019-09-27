Токио, , 15:25 — REGNUM Японские автокомпании Toyota и Subaru достигли новых договоренностей в рамках существующего альянса. Об этом сообщается 27 сентября на официальном сайте Toyota.

В рамках новых договоренностей Toyota должна увеличить долю своих акций Subaru до 20%. Стоит отметить, что на данный момент японская компания обладает 16,83%.

«Объединение сильных сторон обеих компаний будет направлено на совместную разработку полноприводных моделей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Subaru в свою очередь приобретет на сумму до 80 миллионов йен акции Toyota.

Напомним, соглашение о деловом сотрудничестве между Toyota и Subaru было заключено в 2005 году. Это партнерство включало в себя контрактное производство автомобилей Subaru и поставку автомобилей Toyota для Subaru, а также совместную разработку заднеприводных автомобилей Toyota 86 и Subaru.

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