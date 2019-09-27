Ростов-на-Дону, 27 сентября 2019, 15:19 — REGNUM Жители Ростовской области предпочитают отдыхать в Турции и Греции. Об этом свидетельствуют данные за 2018 год, сообщает Ростовстат.
«В 2018 году существенно возросло число поездок ростовчан и жителей области в зарубежные страны. Среди зарубежных курортов наибольшей популярностью пользовались такие направления как Турция (34% туристов) и Греция (6,9% туристов)», — уточнили в территориальном органе госстатистики.
ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году услугами донских турфирм воспользовались почти 200 тыс. человек.
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