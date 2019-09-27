Москва, , 15:12 — REGNUM Польше пора сменить антироссийскую риторику, особенно в период наступления холодов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ограничение доступа Газпрома к газопроводу OPAL.

«В начале сентября польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования Газпромом газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

По сути, выгодное для Польши решение суда ЕС — очередное после принятия Газовой директивы событие, которое ограничивает монополию Газпрома в Европе. Жаль, что риторика польских властей в адрес России не меняется уже лет 20, она просто стала данностью.

Антироссийская риторика в секторе энергетики ЕС, думаю, пойдет на спад после запуска «Северного потока — 2», второй нитки «Турецкого потока» и «Силы Сибири».

Сегодня, кроме Газпрома, никто не сможет загрузить газопровод OPAL на 100%, серьезных конкурентов в ЕС сегодня у компании нет. Только информационный шум в угоду брюссельским и вашингтонским чиновникам.

Стоит напомнить, что контролирующим собственником OPAL является не Газпром, а его немецкий партнёр Wingas. Поэтому информационные «вбросы» от Польши в начале 2020 года сойдут на нет. На фоне приближающихся холодов это будет разумным решением», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазовую польскую госкомпанию PGNIG, назвал спасением для Польши ограничение доступа Газпрома к газопроводу OPAL.

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