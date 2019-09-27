Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM По маршруту №700 из Ростова-на-Дону в «Платов» пассажиров будут возить туристические автобусы из Китая. Перевозчик ООО «Дон-Авто» закупил шесть транспортных средств Yutong. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 сентября.

Уточняется, что автобусы, рассчитанные на 53 посадочных места, работают на газомоторном топливе.

«Это первая поставка в Россию автобусов большого класса на газомоторном топливе данного производителя. Машины соответствуют лучшим мировым стандартам. Комфорт пассажиров, пользующихся межмуниципальным маршрутом, безусловно повысится», — сказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

В настоящее время маршрут № 700 обслуживается автобусами «НефАЗ» и ПАЗ.