Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM Компания Mattel опровергла информацию о выпуске гендерно-нейтральной линейки кукол Barbie, выпустив пресс-релиз 27 сентября.

В заявлении говорится, что компания Mattel выпускает разных по цвету кожи и типу фигуры кукол Барби, но все они являются гендерно-идентифицированными.

25 сентября компания представила новый бренд под названием Creatable World — линейку кукол, для детей от 5 до 8 лет, где ребенок сам создает своего персонажа. CreatableWorld — это набор, включающий куклу без выраженных половых признаков, 2 парика и аксессуары, которые легко помогут перевоплотить куклу по желанию ребенка.

«Игрушки являются отражением культуры, и, поскольку мир стремится к инклюзивности, пришло время создать линию кукол без ярлыков», — сказала Ким Калмон, старший вице-президент Mattel Fashion Doll Design.

По словам руководства Mattel, над создание серии работала команда экспертов, врачей и родителей, чтобы дать возможность любому ребенку раскрыть его фантазию в полную силу.

Mattel — американская компания-производитель игрушек основанная в 1945 году. Концерн производит кукол Барби, Монстер Хай, серию автомобилей Hot Wheels и Matchbox, игрушки и книжки под брендом American Girl.