Сеул, , 15:01 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в течение пяти лет начнёт массовое производство беспилотных машин. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Ранее Hyundai Motor объявила о создании совместного предприятия с ирландской Aptiv по производству беспилотных автомобилей. Инвестиции в проект составляют 4 млрд долларов, а доли распределены поровну; штаб-квартира новой компании расположится в Бостоне. Hyundai намерена использовать разработки Aptiv, которая уже добилась успехов в создании технологий для автомобилей 4 и 5 уровней автономности. Это означает, что автомобили могут передвигаться без участия человека практически в любых условиях.

В свою очередь, Hyundai обладает огромными промышленными возможностями, что позволит начать серийное производство уже до 2024 года.