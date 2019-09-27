Сеул, , 15:24 — REGNUM Южнокорейская газовая госкорпорация Korea Gas Corp. подписала контракт с British Petroleum о закупке в США сжиженного природного газа на 9,6 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности и торговли.

Срок контракта составляет 15 лет — с 2025 по 2039 годы. Объём ежегодных поставок оценивается в 1,58 млн тонн, кроме того предусмотрен дополнительный трехлетний опцион. На данный момент доля поставщиков СПГ из США на рынке Южной Кореи составляет 10%, однако с 2025 года ожидается рост до 22%. Объём закупок, осуществлённой в рамках данного контракта, составляет 5% от потребностей всей страны, подчеркнули в ведомстве.

В 2018 году Южная Корея потратила 9,4 млрд долларов на импорт энергоресурсов — в 2016 году этот показатель составлял лишь 1,3 млрд. Резкий рост объясняется увеличением стоимости энергоносителей и потребления в стране. Кроме того, Южная Корея стремится диверсифицировать свои закупки и перейти с импорта нефти на импорт газа.