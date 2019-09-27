Москва, , 14:55 — REGNUM Россия вынуждает Белоруссию искать альтернативные источники поставок нефти в страну, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, комментируя слова Лукашенко о поисках альтернативы российской нефти.

«Транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию через Белоруссию осуществляется по трубопроводу, принадлежащему государственной компании «Гомельтранснефть Дружба». Около четверти российского экспорта нефти проходит через Белоруссию.

«В настоящее время страна импортирует сырую нефть для своих НПЗ исключительно из России. Однако постепенный отказ России от фактических субсидий и предыдущее загрязнение основного нефтепровода поставили под угрозу это партнерство.

После налогового маневра российским НПЗ возмещают налог на НДПИ, а вот белорусским НПЗ это не касается. И нефть стала дороже. Несмотря на таможенный союз России и Белоруссии, Россия затребовала выплату части денег, которые получает Белоруссия при продаже нефтепродуктов, той же Украине.

Белоруссия и Россия пока не смогли заключить соглашение для продолжения обмена нефти, что вынуждает Белоруссию искать альтернативный источник. Ранее в этом году постепенное прекращение Россией фактических ценовых субсидий на импортируемую нефть вызвало экономический шок для Белоруссии и гнев Лукашенко.

Это произошло после того, как министр экономики Дмитрий Крутой объявил, что переговоры Союзного государства между двумя странами, включая более глубокую экономическую интеграцию, близки к завершению. Президенты двух стран планируют обнародовать соглашение 8 декабря 2019 года в 20-ю годовщину Союза.

Тем не менее, отчеты показали, что переговоры идут не так хорошо, как утверждается, и их содержание довольно неоднозначно. Спекуляции вокруг сделки варьируются от более тесных экономических связей до полномасштабного единого конфедеративного государства, хотя Лукашенко ранее исключал это, говоря в январе, что «нет вопроса об объединении двух государств».

Стоит также заметить, что в настоящее время в Белоруссии наблюдается более высокий экономический рост, чем в России, и более тесные связи с рынком ЕС, и недавний шаг по импорту нефти через Польшу и страны Балтии перекликается с этой историей.

Энергетическая зависимость предоставляет Москве рычаг влияния на Минск, но макроэкономический шок, вызванный повышением цен, подталкивает Белоруссию к диверсификации по отношению к остальной части развивающейся Европы. Минск также сосредоточен на привлечении иностранных инвестиций и развитии местного рынка капитала.

Россия, с другой стороны, в настоящее время страдает экономически на фоне недавней политической нестабильности в Москве. Эти факторы свидетельствуют о том, что более глубокий союз двух стран не будет выгоден для обеих стран. А после ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» России не стоит беспокоиться о потери белорусского рынка, если такое произойдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины заявил, что Белоруссия прорабатывает возможность поставок нефти альтернативных российским.

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