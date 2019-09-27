Эр-Рияд, , 15:28 — REGNUM 26 сентября научно-исследовательский центр по делам туризма Королевства Саудовская Аравия опубликовал долгосрочную стратегию развития туризма в стране. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», страна намерена привлечь до 100 миллионов туристов к 2030 году в соответствии с концепцией «Видение 2030».

Королевство Саудовская Аравия, согласно плану, планирует войти в пятерку самых привлекательных для туристов стран. Ключевым пунктом плана является модернизация электронной системы по предоставлению виз, чтобы облегчить для иностранцев процедуру въезда в страну.

Согласно отчету Научно-исследовательского центра по делам туризма Королевства Саудовская Аравия, расходы на обслуживание турпотока в августе достигли 8 млн долларов, что на 23% больше того же показателя в месяц хаджа.