Москва, , 14:38 — REGNUM Польша заинтересована по крайней мере до 2023 года в сохранении транзита российского природного газа через украинскую газотранспортную систему, поскольку именно этим маршрутом обеспечивается снабжение юго-востока Польши, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя ограничение доступа Газпрома к газопроводу Opal.

«Договор с Газпромом истекает в конце 2022 года, и Польша уже объявила, что не намерена его продлевать, поскольку рассчитывает на альтернативные источники поставок газа, включая СПГ. До тех пор для польской республики нежелательно, чтобы объемы газа с украинского транзита переходили на заполнение других газопроводов.

Таким образом, по всей видимости, польская проблема загрузки украинской ГТС носит временный характер. Однако это вовсе не значит, что ЕС вернет разрешение на полную загрузку газопроводов OPAL (продолжение «Северного потока») и строящегося EUGAL (продолжение «Северного потока-2»).

Газовая директива ЕС предполагает не только разделение функций поставщика газа, оператора газотранспортной системы и сбытовой организации между не связанными юридическими лицами, но также и резервирование половины мощностей газопроводов на своей территории для альтернативных поставщиков, вне зависимости от их фактического наличия.

Газпрому придется с этим что-то делать. Как минимум — допустить к своей экспортной трубе других поставщиков газа, хотя бы российских, чего давно и пока безуспешно добиваются «Роснефть» и «Новатэк», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазову польскую госкомпанию PGNIG, назвал спасением для Польши ограничение доступа Газпрома к газопроводу Opal.

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