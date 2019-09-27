Красногорск, , 14:48 — REGNUM В Московской области число нарушений в сфере племенного животноводства в 2019 сократилось в три раза по сравнению с показателями 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Снижение числа нарушений связывают с ростом информированности в части требований законодательства. Как заявил глава ведомства Андрей Разин, повысился уровень ведения племенного учета в хозяйствах.

В министерстве также отметили, что сейчас в регионе работают 53 племенные организации по разведению сельскохозяйственных животных, зверей, птицы и рабы. Также в Подмосковье открыто восемь лабораторий по оценке уровня продуктивности продукции и племенной ценности и два предприятия по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, валовый сбор овощей, выращенных в теплицах Московской области в 2019 году, превысил 66 тыс. тонн.

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