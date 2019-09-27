Сеул, , 14:35 — REGNUM В связи с продолжающимся бойкотом экспорт алкогольных напитков из Японии в Южную Корею сильно сократился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года экспорт японского пива в Южную Корею сократился на 92,1%, до 59 млн йен (~$546 тыс.). Известно, что экспорт продуктов питания и других напитков также сократился на 40,6%.

С другой стороны, в августе 2019 года Япония импортировала южнокорейскую продукцию на сумму 24,03 млн йен (~$222 тыс.), что на 10,3% меньше по сравнению с июлем текущего года.

Специалисты отметили, что фтористый водород — один из материалов, попавший под экспортные ограничения Японии, не поставлялся в Южную Корею вовсе.