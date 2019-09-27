Москва, 27 сентября 2019, 13:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов вызывают больше доверия, чем министр экономического развития РФ Максим Орешкин, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Андрея Макарова («Единая Россия») переподчинить Росстат правительству РФ.
Подытоживая сказанное, Делягин пошутил, что так как, по его мнению, деятельность Росстата уже представляет угрозу национальной безопасности России, Росстат следует передать в ведение Совета безопасности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, если Росстат переподчинят правительству РФ, то определять его статистику будет уже не Минэкономразвития, а Минфин, что тоже не добавит этим данным объективности.
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