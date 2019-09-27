Москва, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов вызывают больше доверия, чем министр экономического развития РФ Максим Орешкин, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Андрея Макарова («Единая Россия») переподчинить Росстат правительству РФ.

«На самом деле это не панацея, так как правительство у нас не особо добросовестно, [хотя] Медведев и Силуанов вызывают больше доверия, чем Орешкин, просто потому что кто угодно вызывает больше доверия, чем Орешкин, — сказал Делягин. — Но на самом деле Росстат не от хорошей жизни передали в ведение Минэкономразвития. Он полностью дискредитировал себя искажениями статистических методик, находясь именно в ведении правительства».

Подытоживая сказанное, Делягин пошутил, что так как, по его мнению, деятельность Росстата уже представляет угрозу национальной безопасности России, Росстат следует передать в ведение Совета безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, если Росстат переподчинят правительству РФ, то определять его статистику будет уже не Минэкономразвития, а Минфин, что тоже не добавит этим данным объективности.

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