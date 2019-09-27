Рим, , 13:55 — REGNUM За последние 20 лет в Италии сельское хозяйство Италии лишилось около четверти фруктов, сообщили в пятницу, 27 сентября, в национальной ассоциации сельхозпроизводителей, передает информагентство Askanews.

В целом количество фруктовых деревьев сократилось на 23%, в самой значительной мере сокращение коснулось нектаринов, винограда, груш и лимонов.

Чем меньше в стране остается фруктовых деревьев, тем хуже среда может справляться с последствиями «глобального потепления», и это даже важнее, чем чисто экономический ущерб, отметили в ассоциации.