Москва, , 13:45 — REGNUM Темпы роста российской экономики оскорбительно низки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который сказал, что темпы роста экономики РФ в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет.

«Прежде всего 10 лет назад у нас был спад 2009 года. Тогда был спад более 8%. И когда мы берём последние 10 лет экономического развития, мы должны понимать, что эти 10 лет включают в себя и этот чудовищный спад. Давайте ещё скажем, что экономика РФ растёт быстрее, чем экономика СССР в 1942 году! Это из той же серии. Как говорил Ленин, формально правда, а по сути издевательство, — сказал Делягин. — Силуанов говорит о темпах роста, которые оскорбительно низки. Он говорит, что это хорошие темпы роста. Я напомню, почему он сравнивает с 2012 годом».

В 2012 году, как заметил Делягин, РФ вступила в ВТО на заведомо кабальных и колониальных условиях, в результате чего бурный инвестиционный рост сменился уверенным инвестиционным спадом, что в итоге привело к катастрофическим последствиям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Антон Силуанов в ходе рассмотрения отчёта об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании Госдумы заявил, что, несмотря на наметившийся во второй половине 2018 года спад мировой экономики, за прошлый год «мы получили темпы роста экономики в размере 2,3%». По его словам, эти темпы являются самыми высокими, самыми быстрыми за период с 2012 года и в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет.

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