Москва, 27 сентября 2019, 13:45 — REGNUM Темпы роста российской экономики оскорбительно низки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который сказал, что темпы роста экономики РФ в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет.
В 2012 году, как заметил Делягин, РФ вступила в ВТО на заведомо кабальных и колониальных условиях, в результате чего бурный инвестиционный рост сменился уверенным инвестиционным спадом, что в итоге привело к катастрофическим последствиям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Антон Силуанов в ходе рассмотрения отчёта об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании Госдумы заявил, что, несмотря на наметившийся во второй половине 2018 года спад мировой экономики, за прошлый год «мы получили темпы роста экономики в размере 2,3%». По его словам, эти темпы являются самыми высокими, самыми быстрыми за период с 2012 года и в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет.
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