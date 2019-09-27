Уфа, , 13:53 — REGNUM В Турции начнет работать на общественных началах представитель Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.

Договор поручения на представление интересов Башкирии в Турции был заключен в Уфе в рамках V форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Договором предусмотрено, что генеральный директор компании «Глобал» Генджехан Тунай будет представлять интересы Башкирии в Турции и содействовать выполнению всех соглашений.

Кроме этого, он будет оказывать информационную поддержку и способствовать продвижению продукции товаропроизводителей Башкирии на рынке Турции. В сферу его деятельности также будет входить содействие в организации и проведении различных мероприятий Башкирии в Турции.

Напомним, что V Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября.

В мероприятии принимают участие порядка 2800 делегатов из 30 стран мира.