Рыбинск, Ярославская область, , 13:40 — REGNUM Благоустройства парка в микрорайоне «Волжский» в Рыбинске и установка в нем нового фонтана из Китая завершится не раньше середины октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска. Городские власти подтверждают, что сроки благоустройства парка сорваны, за что подрядчик работ будет оштрафован.

Парк в Волжском Rybinsk.ru

«Мы ежедневно осуществляем контроль за выполнением здесь работ. Много вопросов возникает к подрядной организации. Например, завезли на объект столбы освещения и лавочки, но они нас не устраивают. Фонтан подрядчик закупил в Китае. Сейчас чаша находится во Владивостоке. Со слов представителей подрядной организации, все таможенные вопросы решены, и в ближайшее время чаша будет направлена железнодорожным транспортом», — рассказал заместитель главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Как ранее сообщало ИА REGNUMблагоустройством парка в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» занимается компания «КлассикСтоун», сумма контракта составляет 20,7 миллионов рублей. Претензии на срыв сроков компании предъявлены. На следующей неделе на место планирует выехать глава Рыбинска Денис Добряков.

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