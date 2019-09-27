Цхинвал, , 13:23 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередное совещание по вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2019 год. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба главы государства.

В работе совещания принимали участие председатель правительства Эрик Пухаев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, начальник департамента международного сотрудничества министерства по делам Северного Кавказа Антон Мельник, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов, председатель комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гуззитаев и представители подрядных организаций.

Глава государства попросил каждого участника совещания подготовить подробный доклад по каждому объекту инвестпрограммы. «У нас уже должно быть определенное видение того, чего мы достигли, чего ожидать, какие есть проблемы и необходимы ли дополнительные усилия, чтобы мы завершили Инвестиционную программу по ранее утвержденным планам? В целом можно отметить, что реализация Инвестиционной программы движется хорошими темпами. Но остаются некоторые вопросы, которые следует обсудить и доработать», — сказал Анатолий Бибилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 сентября глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, начальник управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов и его заместитель Денис Травин осмотрели строящиеся в рамках инвестиционной программы объекты. В начале сентября объекты инвестпрограммы посетила делегация из Москвы во главе с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным.

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