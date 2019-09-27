Минск, , 13:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал обещание пользоваться только косметикой производства его страны. Такое заявление он сделал 27 сентября во время посещения предприятия — производителя косметики «Витекс», его слова приводит пресс-служба главы Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всю импортную (косметическую продукцию. — прим. ред.) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортной продукцией. — прим. ред.)», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко выслушал подробный доклад о развитии производства с демонстрацией продукции предприятия. При этом он попросил подарить каждой из женщин, присутствовавших во время его посещения предприятия, по одному из образцов и пообещал, что оплатит их из собственных средств.

Кроме этого, белорусский президент поручил максимально развивать продажи косметики собственного производства как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и отметил, что зарубежная продукция в общем не лучше белорусской.

«Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья», — сказал Александр Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, президент Белоруссии рассказал на встрече с представителями украинской прессы в Минске, что его страна прорабатывает возможность поставок нефти альтернативных российским.