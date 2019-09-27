Ташкент, , 13:04 — REGNUM В Узбекистане с 1 октября поднимут акцизы на алкогольную и табачную продукцию, а также на нефтепродукты, газ, мобильную связь и полиэтиленовые гранулы, сообщает 27 сентября издание Norma.uz.

Ранее акцизы планировали поднять только на алкогольную и табачную продукцию. Ставка акцизного налога на мобильную связь повысится до 20%, на природный газ — до 20%, на сжиженный газ — до 30%, на полиэтиленовые гранулы — до 30%.

Ставка на бензин марки АИ-80 повысится в 6,2 раза, до 200 тыс. сумов ($21,3) за тонну, на бензина АИ-92 — в 7 раз, до 250 тыс. сумов ($26,7) за тонну, на дизельное топливо — в 7,3 раза, до 200 тыс. сумов ($21,3), на авиакеросин — в 35,6 раза, до 180 тыс. сумов ($19,2) за тонну.

Напомним, в конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении акцизов на алкоголь и табак. Ставку акциза на алкогольную продукцию планировалось повысить на 10%, на табачную продукцию — на 20%.

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