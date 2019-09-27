Самара, , 13:04 — REGNUM Проект внесения изменений в генеральный план Самары рассмотрели на заседании Градостроительного совета города. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что важным моментом является смена зонирования участка парка 60-летия Октября на рекреационную зону. По словам чиновников, это позволит сохранить парка от застройки.

Еще одно важное решение, отраженное в проекте — перевод земель дачных товариществ поселка Прибрежный в черту города Самары. Это даст возможность органам власти окончательно оформить земли лесного фонда. Кроме этого, дачники смогут оформить свои участки в собственность.

Отмечается, что проект внесения изменений в генеральный план Самары вынесен на общественные слушания, которые проходят в городе с 17 сентября по 31 октября 2019 года.