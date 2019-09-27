Рыбинск, Ярославская область, , 12:53 — REGNUM В Ярославской области частично не выполнено благоустройство территорий по федеральному проекту «Городская комфортная среда» и губернаторскому проекту «Решаем вместе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общероссийском народном фронте. Активисты ярославского отделения ОНФ направили соответствующее обращение в правительство Ярославской области, они просят чиновников усилить контроль за работами. В качестве отрицательных примеров называются объекты в Рыбинске и Ростовском муниципальном районе. В ходе рейда в Рыбинск активисты ОНФ проверили выполнение работ в трех дворах и двух общественных территориях. Выявлены отставания в сроках завершения благоустройства, несоответствие проектов реальному состоянию дворов, проблемы с коммуникациями.

Начало работ в парке на Черняховского и Желябова Сайт администрации Рыбинска

«Мы предложили властям тщательнее следить за подготовкой проектов благоустройства. Делать их нужно с выездом на место и в подходящую погоду. Также мы рекомендовали в следующем году довести до сетевиков график благоустройства и контролировать, чтобы они меняли трубы своевременно», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Благоустройство дворов Onf.ru

Отдельные претензии в ОНФ предъявили по работам в Рыбинском парке на улицах Черняховского и Желябова. Здесь должно быть проведено благоустройство и установлен новый фонтан. Оказалось, что фонтан подрядчик заказал в Китае, и сейчас сооружение находится во Владивостоке. Между тем, согласно муниципальному контракту, заключенному с ООО «КлассикСтоун», все работы должны быть завершены к 31 августа. Общая стоимость благоустройства составляет 20,7 миллионов рублей. В июле компания обещала справится вовремя и ссылалась на свой опыт.

«Проект интересный, он соответствует профилю нашей компании. Опыт работы с гранитными материалами и восстановлением фонтанов у нас есть. Мы работали и на территории Ярославской области, и по всей России. Участвовали в стройках к 1000-летию Ярославля, выполняли гранитные работы при строительстве планетария, строили фонтаны в Ярославле и Костроме», — приводил мнение представителя компании-подрядчика Сергея Атавина официальный сайт городской администрации.

Когда фонтан прибудет из Владивостока в Рыбинск и насколько затянется благоустройство парка по губернаторскому проекту «Решаем вместе», пока неизвестно. Ситуацию в поселке Семибратово активисты ОНФ и вовсе назвали близкой к критической. Здесь не могут сделать пешеходные дорожки.

Замена труб в Семибратово Onf.ru

«Где-то дорожки только отсыпаны щебнем, где-то вообще ничего не сделано. Обустройство системы водоотведения дошло до абсурда: подрядчик без зазрения совести решил использовать бывшие в употреблении трубы. Хорошо, что администрация ему помешала. Новые трубы уложены с нарушениями. А две недели назад работа полностью встала», — пояснил член регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков.

В целом по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Ярославской области должно быть благоустроено 116 дворов и 46 общественных территорий.

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