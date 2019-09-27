Москва, , 12:50 — REGNUM Обеспеченность ресторанами в Москве выросла на 8% с 2016 по 2018 год, сообщил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

При этом общий показатель пока уступает мировым столицам. Так, в Москве на 100 тысяч человек в 2018 году приходилось 80 заведений.

«В Нью-Йорке число ресторанов за тот же период увеличилось на 5% — до 310, в Париже на 14% — до 367», — рассказал Тихонов. По его словам, Москве пока «есть к чему стремиться».

В Лондоне число ресторанов уменьшилось соответственно на 30% до 201 на 100 тысяч человек, в Сингапуре на 43% до 43 заведений, добавил министр.

Он отметил, что в Москве более половины оборота в этой отрасли приходится на Центральный административный округ.