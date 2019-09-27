Сухум, , 12:45 — REGNUM Сотрудничество Национального банка Абхазии с российской платежной системой «Мир» открыло новые возможности для республики, в которых государство крайне заинтересовано. Об этом заявил заместитель директора экономико-правового департамента Национального банка Абхазии Леон Пилия в беседе с журналистами абхазской газеты «Нужная».

Карта «Мир» Большойгостиныйдвор.рф

Как отметил Пилия, национальные карты «АПРА» обслуживаются только на территории Абхазии. С июня 2019 года все банки участники НПС «АПРА» начали принимать карты «Мир». Держателям карт российской платежной системы в Абхазии стали доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, запрос баланса, оплата покупок картами «Мир».

Особенно в работе карт российской платежной системы заинтересованы гости республики и пенсионеры, получающие российскую пенсию, считает представитель Нацбанка Абхазии. Ранее постоянно проживающие на территории Абхазии граждане РФ для получения пенсии были вынуждены ежемесячно выезжать за пределы республики.

В Национальном банке Абхазии добавили, что в дальнейших планах — обеспечить обслуживание карт «Апра» в России и других иностранных государствах.

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