Улан-Батор, , 12:43 — REGNUM В Монголии стартовал первый съезд научных работников, в нем участвуют более 800 ученых и исследователей.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В церемонии открытия съезда участвовали президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух. В своей речи премьер-министр признал, что власти забыли об области науки, уделяя большое внимание на горнорудную отрасль.

«За прошедшие 30 лет мы много говорили о горнорудной отрасли. Но забыли об научной отрасли», — заявил премьер-министр Монголии.

В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.

«Рад, что организуется этот съезд, чтобы услышать инициативы и планы ученых и исследователей. Затраты на научную отрасль составляет лишь 0,12% ВВП, что показывает, что наша страна не выделяет деньги кроме как на заработную платы научных работников. Давайте увеличим затраты хотя бы до 1% ВВП. Пора уделять особое внимание на то, что уровень научной отрасли нашей страны находится ниже остальных стран», — заявил президент.

Отметим, в научной отрасли Монголии работают около 4300 работников и действует 65 научно-исследовательских организации. Количество научных работников на душу населения страны составляет 549, что три раза меньше по сравнению со средним мировым показателем.

По данным пресс-службы правительства, в прошлом году затраты на научную отрасль составлял 36 млрд тугриков, что 10 раз меньше среднего показателя в Азии.