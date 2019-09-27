Пекин, , 12:26 — REGNUM Китайская автокомпания Haval запустила продажи бюджетной версии модернизированного Haval Н6. Об этом 27 сентября сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Продажи Н6 начались еще летом 2019 года, однако сейчас Great Wall запустил продажи бюджетной новинки, которая может соревноваться с моделями премиум.

У кроссовера после рестайлинга обновился дизайн и увеличился список доступных опций. Новая модель имеет совершенно новые бампера, другую радиаторную решетку, модернизированные противотуманные фары и шильдики с логотипом бренда на сером фоне.

В движение бюджетный кроссовер приводит турбированный движок мощностью 150 л. с. рабочим объёмом 1,5 литра. Мотор агрегатируется с 6-скоростной механической коробкой передач или «роботом». Привод у модели только передний.

Напомним, в середине сентября 2019 года появилась информация о начале производства на тульском заводе моделей Haval F7x.

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