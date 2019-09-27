Сеул, , 12:28 — REGNUM Объем экспорта Южной Кореи продолжает сокращаться на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года индекс физического объема экспорта составил 108,98 пунктов, что на 5,8% меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Известно, что в мае данный показатель сократился на 3,3%, в июне — на 7,3%, в июле — на 0,6%.

Эксперты отмечают, что объем экспорта компьютерных, электронных и оптических приборов сократился на 5,1%, оборудования — на 11%, изделий из первичного металла — на 5,8%. Однако объем экспорта интегральных микросхем, напротив, увеличился на 21,2%. По сравнению с 2018 годом общий объем экспорта сократился на 27,8%.

За аналогичный период индекс физического объема импорта, напротив, увеличился на 1,5% и составил 110,64 пункта.

Известно, что объем импорта компьютеров, электронных и оптических приборов увеличился на 7,9%, однако объем импорта оборудования упал н 9,8%, химической продукции — на 7,2%.