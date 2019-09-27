Владивосток, , 12:17 — REGNUM 27 сентября 2019 года в Приморском крае состоялся торжественный запуск двух подстанций и линии электропередачи, обеспечивших централизованным электроснабжением сразу четыре села Пожарского района в 300 километрах от Хабаровска: Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон. В церемонии приняли участие заместители председателя Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко и Алексей Гордеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Россети Фото — Россети

Решение о строительстве линии централизованного электроснабжения было принято в начале 2019 года. Власти и энергетики констатировали, что шесть дизель-генераторных установок, питавших села ранее, полностью изношены и уже не справляются с растущей нагрузкой. В итоге группа «Россети» вложила 242 миллиона рублей и построила две трансформаторные подстанции мощностью 2,5 и 1,6 МВА и проложила 80 км воздушной линии электропередачи до ближайшего центра электропитания — подстанции «Перевал». Несмотря на сложный рельеф и почти непроходимую дальневосточную тайгу все работы были выполнены менее чем за полгода.

Вице-премьер правительства РФ Константин Чуйченко подчеркнул высокую значимость работы энергокомпании — стабильное электричество необходимо для развития региона. «Сегодня четыре села получили постоянное электричество достаточной мощности. Это скачок, это толчок к развитию. И сегодня мы открыли ряд объектов, которые должны принести новую жизнь. Всем спасибо за работу, а особенно хочу поблагодарить компанию «Россети», которая в рекордные сроки решила поставленную задачу, очень эффективно потратив свои инвестиционные ресурсы», — отметил Константин Чуйченко.

В свою очередь гендиректор ГК «Россети» Павел Ливинский в своем выступлении сказал: «Создание современной электросетевой инфраструктуры на отдалённых территориях — социально значимая задача, решение которой открывает перспективы их дальнейшего социально-экономического развития и повышения качества жизни людей. В результате строительства энергообъектов коренному населению — удэгейцам — теперь доступна качественная электроэнергия. Группа «Россети» стремится не просто оказывать услуги одинаково высокого качества всем потребителям вне зависимости от их месторасположения, но и делать их максимально доступными. Отрадно, что в результате реализованного проекта почти в четыре раза будет снижен тариф для предпринимателей сёл Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон. Это однозначно даст новый импульс развитию этой уникальной территории».

Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, строительство новой линии — «Это очень значимое событие и для Красного Яра, и для Соболиного, и для Ясеневого, и для села Олон. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение. Красный яр — уникальное национальное таежное село, где живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. У нас впереди еще много задач. Я искренне благодарен центру за большую работу по строительству объектов бытового хозяйства. Здесь появилась новая участковая больница, появился почтамт, пекарня, дом участкового… Задача властей — сделать так, чтобы сюда была хорошая дорога, чтобы ко всем объектам прошел интернет».

В результате подключения населенных пунктов к централизованному электроснабжению, ожидается снижение нагрузки на краевой бюджет в объеме 11 млн. рублей ежегодно за счет исключения субсидии на дизельное топливо. В дополнение к централизованному электроснабжению жители четырех сел получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, проведенным компанией «Ростелеком» с использованием построенной «Россетями» инфраструктуры.