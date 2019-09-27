Барнаул, , 12:12 — REGNUM В Барнауле, где с 25 сентября официально стартовал отопительный сезон, Сибирская генерирующая компания (СГК) осуществила подачу тепловой энергии для большей части социальных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в алтайском филиале СГК.

«Также система отопления уже заполнена в 1 136 жилых домах из 2 817», — пояснили энергетики.

Они также напомнили, что запуск тепловой энергии начинается постепенно.

Сначала отопление включают в социальных объектах: детских садах, школах и медицинских учреждениях. Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер, поэтому, для жилого фонда включают отопление, согласно дате, установленной на общем собрании собственников жилья. После запуска тепловой энергии в дома горожан, тепло появляется в общественных зданиях и промышленных помещениях. Процесс подключение всех потребителей обычно занимает около семи дней, отмечают в СГК.

«По данным на 26 сентября, за первые два дня отопительного периода тепловую энергию начали получать 96,9% детских садов города, 84,8% школ и мест дополнительного образования и 48,6% медицинских учреждений. Также система отопления уже заполнена в 1 136 жилых домах из 2 817 — это 40,3%», — сказано в официальном сообщении энергетиков.

В СГК напомнили также, что процесс подключения потребителей к системе теплоснабжения не обходится без участия управляющих организаций.

«Для своевременной подачи тепла, с началом отопительного сезона управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно произвести пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления. Если отопление в доме не появилось — необходимо обратиться в свою управляющую организацию», — говорят в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подготовку к зиме Сибирская генерирующая компания вела подготовку на протяжении всего межотопительного сезона. На ремонт оборудования Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было направлено 897 млн рублей и 431 млн рублей.

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