Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 12:11 — REGNUM Группа компаний «ЦНО-химмаш» (Борисоглебск Воронежской области) приступила к переговорам о продаже ГК Limonte активов ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ).

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», от ГК Limonte официальное предложение поступило в ходе заседания совета по экономической безопасности в правительстве Воронежской области, где обсуждалась ситуация на Грибановском заводе.

«Представители машиностроительной группы Limonte обратились к руководству ГК «ЦНО-химмаш» с официальным предложением выкупить имущественный комплекс ГМЗ и погасить все долги предприятия. Решение о возможности продаже актива планируется принять уже в ближайшее время», — цитирует издание представителя компании.

ООО «Грибановский машиностроительный завод», по данным ИАС Seldon. Basis, зарегистрировано в июле 2003 года. По данным на апрель 2019 года, здесь работало 646 человек, позже около 200 человек попали под сокращение. Долги по заработной плате Грибановского машиностроительного завода, по данным УФССП, с марта 2019 год достигли 26 млн рублей. В конце августа СУ СКР по региону возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии.

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