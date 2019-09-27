Барнаул, , 12:06 — REGNUM Активисты партии «Единая Россия» в Барнауле заявили, что берут на особый контроль подачу отопления в образовательных и медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания населения краевого центра. Официальное заявление об этом было сделано сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил секретарь Барнаульского местного отделения Юрий Еремеев, этому будет способствовать запуск «горячей линии», на которую могут обратиться с жалобами все горожане.

«В выявленных случаях несоответствия — будем принимать соответствующие меры», — заявил он,

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле и Бийске отопительный сезон согласно распоряжению городских властей, начали с 25 сентября. Чтобы соблюсти гидравлический режим и избежать сбоев и повреждения оборудования, запуск отопления начинается постепенно.

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