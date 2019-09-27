Хух-Хото, Китай, , 12:24 — REGNUM Геологи китайской корпорации Sinopec обнаружили дополнительные запасы газа на Ордосской нефтегазоносной площади, сообщает 26 сентября «Жэньминь жибао».

Корпорация Sinopec сделала заявление, согласно которому получен значительный прогресс в разведке нефти и газа в Ордосском бассейне. Дополнительно было обнаружено около 44,2 млрд. кубометров газа. Таким образом на газовом месторождении в районе Дуншэн городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия объём запасов достиг 123,9 млрд кубометров.

Это еще одно найденное за последние 20 лет месторождение газа, которое станет серьёзным подспорьем государственной стратегии энергетического развития Китая.

Напомним, что Китай поставил стратегическую цель уйти от преобладания угольной энергетики, которая пока удовлетворяет основную часть спроса в стране. На 2013 год доля угля в китайском потреблении энергоресурсов составляла 67,5%, а природного газа — всего 5,1%. Китай планирует резко увеличить долю газа за счёт закупок СПГ, трубопроводов из России, а также изыскания собственных запасов.