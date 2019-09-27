Сухум, , 12:02 — REGNUM 26 и 27 сентября президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии Тамила Мерцхулава принимает участие в V международном форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом корреспондентам абхазской газеты «Нужная» сообщили в управлении рекламы, информационных технологий и выставочной деятельности ТПП.

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Делегация торгово-промышленной палаты Абхазии принимает участие в форуме по приглашению главы республики Башкортостан Радия Хабирова. 26 сентября в рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между президентом ТПП Абхазии Тамилой Мерцхулава и президентом торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимуром Хакимовым.

Форум малого и среднего бизнеса проводится ежегодно с 2015 года в городе Уфа. В мероприятии принимает участие около 2500 представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира, а также представители международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

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