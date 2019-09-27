Томск, , 12:02 — REGNUM Хозяйства Томской области по состоянию на 27 сентября убрали 91,7% посевов зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составляет 23 центнера с гектара, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Приводятся данные, что в 2018 году на аналогичную дату было убрано 54,1% от плана.

Всего в Томской области намолочено 338,12 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году — 197,48 тыс. тонн).

Продолжается уборка овощей, картофеля, технических культур. Картофель выкопали на площади 1276,6 га (82,8%). Капуста убрана с площади 86,4 га, морковь — 104 га, свекла — 155,7 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Томской области в границах Кожевниковского и Кривошеинского районов ввели режим ЧС регионального характера из-за поражения рапса на полях.

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По состоянию на 27 сентября рапс убран с 13 786 га (64,2%).