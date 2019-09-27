Бишкек, , 11:57 — REGNUM В 2018 году внешний долг Киргизии составлял 48% от валового внутреннего продукта, в 2019 году уменьшился до 46,5%, а на 2020 год прогнозируется снижение до 43,5%. Об этом на правительственном совещании сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы кабинета министров, государство начало привыкать жить по средствам за счет эффективного использования внутренних резервов.

«Если раньше внешние гранты и кредиты использовались, в том числе и для покрытия определенных нужд в связи с нехваткой внутренних источников, то в текущем бюджете заложены четкие нормы, которые обеспечивают эффективное и стабильное обслуживание внешнего долга», — подчеркнул он.

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