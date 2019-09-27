Сеул, , 12:00 — REGNUM В 2019 году Южная Корея вошла в топ-10 международного рейтинга цифровой конкурентоспособности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного института управленческого развития (IMD).

Согласно опубликованным данным, в текущем году среди 63 стран Южная Коре занимает 10-е место в списке, что на 4 ступени выше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что в 2015 году Южная Корея занимала 18-ю строчку рейтинга, в 2016 году — 17-ю строчку, в 2017 году — 19-ю строчку, в 2018 году — 14-ю строчку.

Среди четырнадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона Южная Корея занимает третье место, а среди стран с населением более 20 млн человек — второе место.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге цифровой конкурентоспособности занимает США, за ними следуют Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария.

Китай поднялся на 8 позиций вверх до 22-го места, Великобритания, напротив, опустилась на 5 ступеней вниз до 15-го места, Канада — до 11-го места, Япония — до 23-го места.