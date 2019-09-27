Иркутск, , 11:49 — REGNUM Победа на аукционе иркутской компании ООО «Сибкомплектмонтаж», которая с 2013 по 2017 годы, согласно договору развития застроенной территории должна была произвести снос и расселение аварийных домов по ул. Пискунова областного центра, оказалась слишком дорогой для муниципального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официальной информаци, опубликованной на сайте прокуратуры Приангарья, теперь уже экс-директора этой компании будут судить за то, что выполнив часть работ, он довёл своё предприятие до состояние банкротства, а часть земельных участков перешла к дугой строительной компании.

«В результате указанных действий обвиняемый причинил ущерб администрации города на сумму около 81 млн. рублей (стоимость переданных земельных участков). Кроме того, администрация города понесет дополнительные затраты на сумму более 127 млн. рублей по расселению граждан их указанных аварийных домов», — поясняет прокуратура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в регионах Сибири за пять лет ликвидировали более 2 млн кв. метров ветхого жилищного фонда. Расселено 135 тысяч человек. Однако проблема не решена.

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