Москва, , 11:39 — REGNUM Предложение «Справедливой России» установить величину МРОТ в сумме прожиточного минимума, «увеличенной на коэффициент, равный 1,15», крайне нерешительная, незначительная и половинчатая мера, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму депутатами этой фракции.

«Любое повышение доходов граждан — это позитивный шаг. Но то, что предлагает «Справедливая Россия», это очень незначительное изменение, которое будет лишь маленьким шажочком в сторону повышения качества жизни наших сограждан. Это всё равно что больному воспалением легких дать аспирин, — сказал Бузгалин. — Между тем меры нужны гораздо более серьёзные. Прежде всего, это отмена налогов не только для тех, кто находится за чертой бедности, но и для всех тех, кто получает зарплату ниже модальной. Кроме того, любому гражданину нужен гарантированный доход, причем гарантированный не только в денежном выражении. Например, в США есть карточки для бедных на сельскохозяйственную продукцию».

Иными словами, как подчеркнул Бузгалин, по уровню защиты бедных России нужно достичь хотя бы уровня США, а дальше двигаться в направлении социализированного капитализма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 августа 2019 года МРОТ устанавливается в сумме прожиточного минимума, «увеличенной на коэффициент, равный 1,15».

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