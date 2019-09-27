Элиста, , 11:38 — REGNUM В Элисте только 302 многоквартирных дома с центральным отоплением из 352 подготовлены к отопительному сезону, такие данные 27 сентября приводит пресс-служба прокуратуры Калмыкии. Ситуация с готовностью столицы Калмыкии к отопительному сезону обсуждалась на вневедомственном совещании, которое провела прокуратура. Процент готовности составляет 85,7%.

«В ходе совещания прокурором города объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства руководителям управляющих организаций ООО «УК «Союз» и ООО «УК «Центр», — сообщили в пресс-службе.

Так, при прокурорской проверке выяснилось, что ООО «УК «Союз» не подготовило ряд многоквартирных домов к отопительному сезону к необходимому сроку. Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений в адрес УК.

Отметим, что несколько дней назад в Калмыкию пришло резкое похолодание, однако об отопительном сезоне пока не объявлялось. Ранее на планерном совещании в мэрии Элисты заявлялось, что к отопительном сезону не готово 32 дома.