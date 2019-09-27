Москва, , 11:41 — REGNUM Новая версия законопроекта о категоризации инвесторов, разработанная Банком России, поможет сэкономить средства начинающим инвесторам. Такого мнения придерживается главный исполнительный директор краудлендиговой платформы Jetlend Роман Хорошев, комментируя появившуюся информацию.

«Принятие такого решения сэкономит личные средства неквалифицированных инвесторов путем ограждения от неоправданных рисков тех, кто пока только приступает к инвестированию. Снизит риск невыхода на рынок начинающих инвесторов. В целом будет благоприятствовать развитию всего спектра инвестиционных инструментов в долгосрочной перспективе», — считает собеседник агенства.

По словам Хорошева, в настоящее время проблема неквалифицированных инвесторов на рынке стоит достаточно остро.

«Актуальность защиты неквалифицированных инвесторов от финансовых продуктов, находящихся в серой или черной зоне, стоит для регулятора достаточно остро. Вместо эффективного перетока денежной массы между экономическими субьектами, деньги неквалифицированных инвесторов часто оказываются в руках мошенников. После такого опыта потенциальный инвестор уже никогда не вернется на инвестиционный рынок и возможно даже на классический банковский», — указал эксперт.

Роман Хорошев отметил, что цель документа — способствовать развитию финансового рынка России.

«Одним из действенных механизмов такого развития является повышение финансовой грамотности субьектов рынка и ограничения на использование рискованных инструментов. Практика квалификации есть практически во всех странах Запада», — заключил комментатор.

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